Чи може Росія застосувати "ядерку", якщо Україна деокупує Крим: відповідь прем'єра Нідерландів
Джерело:"Європейська правда"
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте поділився думками щодо того, чи може Росія застосувати ядерну зброю у війні проти України.
На думку Рютте, Кремль не наважиться на застосування ядерної зброї, навіть якщо Україна звільнить Крим військовим шляхом. Він впевнений, що Росія побоюється можливого удару у відповідь з боку США.
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Росія боїться реакції США
Прем'єр-міністр Нідерландів наголосив, що ніхто не має права диктувати українцям, у який спосіб звільняти окупований півострів.
За словами Рютте, будь-яке застосування Росією ядерної зброї призведе до того, що США обов'язково на це дадуть відповідь і їхня відповідь буде набагато сильнішою.
США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик,
– наголосив він.
Рютте сказав, що не збирається вказувати українському керівництву, яким чином звільняти окупований півострів.
"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, але вибір тактики – з чого почати, що саме робити – це має бути вашим рішенням. Ми не можемо вирішувати це за Україну", – підкреслив Марк Рютте.
Глава нідерландського уряду заявив, що якби його країна була у такій ситуації, то його б дратували поради інших про те, як звільняти свої землі.
Прем'єр Нідерландів допустив передачу винищувачів F-16 Україні
- Міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що для постачання американських винищувачів в Україну необхідно створити відповідну коаліцію, як у випадку з Leopard 2, та узгодити це питання. Такий процес триває кілька тижнів.
- За його словами, для того, щоб завершити цю дискусію, вона має бути непублічною, оскільки в іншому випадку дебати триватимуть довго.
- "F-16 – це дійсно буде наступний крок. Це буде великий наступний крок. Але ми орієнтуємося на майбутнє або гарантуємо, що ви отримаєте все, що потрібно, поки у вас буде потреба. Тому ми також сказали, що в цьому питанні немає табу", – додав він.