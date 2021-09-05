Може роз'єднати Європу і НАТО, – генсек Альянсу попередив про можливий розкол союзників
Джерело:The Telegraph
Жозеп Боррель заявив про плани створити сили швидкого реагування ЄС. Генсек НАТО попередив, що спроба послабити зв'язок між США і Європою не тільки послабить НАТО, а й розділить Європу.
Єнс Столтенберг запевнив, що формування в Європі незалежних від США збройних сил призведе до розколу серед союзників у НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю виданню.
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Столтенберг попередив про можливий розкол серед союзників
Я вітаю додаткові зусилля Європи у сфері оборони, але це ніколи не зможе замінити НАТО, і ми маємо бути впевнені, що Європа і США об'єднаються,
– запевнив генсек Альянсу.
Він також додав, що "будь-яка спроба послабити зв'язок США і Європи не тільки послабить НАТО, але і роз'єднає Європу". Політик запевнив, що частково справа в грошах, адже "80% наших оборонних витрат припадає на союзників, які не є членами Євросоюзу".
Послабить наш загальний потенціал взаємодії, – генсек НАТО
"Будь-яка спроба створити паралельні структури, дублювати систему командування лише послабить наш загальний потенціал взаємодії. Адже при дуже обмежених ресурсах ми повинні уникати паралелізму і дублювання зусиль", – додав генсек.
Ба більше, він пояснив, що конкретні пропозиції (зі створення сил Євросоюзу – 24 канал) з НАТО не обговорювалися й вони "не ознайомлені з будь-чим подібним або деталями".
Що цьому передувало
- Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель 2 вересня заявив, що події в Афганістані показали необхідність створення у Євросоюзі власних незалежних збройних сил швидкого реагування.
- Пояснив, що перші практичні рішення будуть прийняті в жовтні – листопаді в рамках підготовки нової європейської концепції з безпеки "Стратегічний компас Євросоюзу".
- Затвердження цієї стратегії та планів щодо створення сил швидкого реагування Єврооюзу планували у березні 2022 року.
- За словами Борреля, мовиться про угруповання чисельністю близько 5 тисячі осіб.