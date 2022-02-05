Може статися справжній "краноїпад": про що домовилися Путін та Сі Цзіньпін

Спільні заяви Китаю та Росії щодо Тайваню турбують мене значно більше, ніж нічне нетримання у "Блумберга". Чому? Далі читайте російською.

В связи с нынешним статусом мятежного Тайваня и последствиями для систем с прецедентным правом, если это статус будет тем или иным способом дезавуирован. Учитывая количество условно признанных и непризнанных территорий с неопределенным статусом, накопившееся в мире за последние 100 лет, может случиться настоящий "странопад".

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В чем опасность

Тайвань – мировой производитель процессоров и компьютерных систем для бытовой электроники и машиностроения.

Учитывая острый дефицит полупроводников в последние несколько лет, о последствиях поглощения или войны на Тайване для мировых производителей автомобилей, РС и т.д. можно только с ужасом догадываться.

Союз между двумя мягкими диктатурами с достаточно развитыми экономиками, огромными природными ресурсами и полуторамиллиардным населением, одна из которых невменяема полностью с 2008 года, а вторая может стать таковой по команде ЦК за час, не может внушать добрых мыслей ни одному думающему человеку.

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"Блумберг" и его ошибки – это мелочи

Если два удава договорились, то не только у Тайваня проблемы. Проблемы у всего мирового устройства.

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