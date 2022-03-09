Може статися вихід радіоактивних речовин, – "Енергоатом" про ситуацію на ЧАЕС

Чорнобильська станція та усі ядерні об‘єкти зони відчуження залишилися без електропостачання. Через це є загроза виходу радіоактивних речовин у довкілля.

В "Енергоатомі" пояснили, що окупанти пошкодили високовольтну лінію 750 кВ ЧАЕС – Київська. Через це станом на 9 березня вона залишається відключеною.

Детальніше Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена

Чим загрожує відсутність електрики

У держпідприємстві пояснили, що на сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Усі вони потребують постійного охолодження. Втім, воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж електрики не буде, то насоси не виконуватимуть своєї роботи.

Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля,

– мовиться у повідомленні.

Загрози існують не лише для України

Представники "Енергоатому" застерегли, що вітер може рознести радіоактивну хмару в інші регіони України, Білорусі, Росії та Європи.

Не працюватиме й вентиляція на об'єкті. Через це весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.

Проблеми є й у роботі системи пожежогасіння. Якщо внаслідок потрапляння снаряду там спалахне пожежа, це створить величезні ризики.

Наразі тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.

Персонал Чорнобильської АЕС фактично опинився у пастці. Люди не можуть вийти звідти й евакуюватися, адже тоді потраплять у руки окупантів.

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