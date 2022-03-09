Може статися вихід радіоактивних речовин, – "Енергоатом" про ситуацію на ЧАЕС
Джерело:телеграм-канал "Енергоатому"
Чорнобильська станція та усі ядерні об‘єкти зони відчуження залишилися без електропостачання. Через це є загроза виходу радіоактивних речовин у довкілля.
В "Енергоатомі" пояснили, що окупанти пошкодили високовольтну лінію 750 кВ ЧАЕС – Київська. Через це станом на 9 березня вона залишається відключеною.
Детальніше Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена
Чим загрожує відсутність електрики
У держпідприємстві пояснили, що на сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Усі вони потребують постійного охолодження. Втім, воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж електрики не буде, то насоси не виконуватимуть своєї роботи.
Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля,
– мовиться у повідомленні.
Загрози існують не лише для України
Представники "Енергоатому" застерегли, що вітер може рознести радіоактивну хмару в інші регіони України, Білорусі, Росії та Європи.
- Не працюватиме й вентиляція на об'єкті. Через це весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.
- Проблеми є й у роботі системи пожежогасіння. Якщо внаслідок потрапляння снаряду там спалахне пожежа, це створить величезні ризики.
Персонал Чорнобильської АЕС фактично опинився у пастці. Люди не можуть вийти звідти й евакуюватися, адже тоді потраплять у руки окупантів.
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