Чи може вона нести загрозу для Росії, – Зеленський записав звернення у розбомбленій Бородянці

Володимир Зеленський записав відео у розбомбленій Бородянці. Президент запитав, яку загрозу могло нести це місто, мирні люди, які засинали в обіймах у своїх квартирах для Росії.

Чи може бути щось безглуздішим за це запитання

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення, коли наша держава згадує усіх жертв Другої світової війни, повідомляє 24 канал.

Детально Чи буває вічний лютий – звернення Зеленського в День пам'яті та примирення

Місто Бородянка одне з багатьох злочинів цієї війни. Позаду мене не військова база, не секретний об'єкт, а проста дев'ятиповерхівка. Чи може вона нести безпекову загрозу для Росії, для однієї восьмої частини суші, для другої армії світу, ядерної держави. Чи може бути щось безглуздіше за це запитання,

– зазначив президент.

Далі Володимир Зеленський сказав, що безглуздішими можуть бути двохсоткілограмові бомби, якими наддержава засипала це маленьке місто. Бородянка не може сказати "ніколи знову!

Зруйнована зараз Бородянка колись перемогла нацизм

У зверненні Зеленський показав зруйновану багатоповерхівку, де колись були стіни, де були фото, а на фото були ті, хто колись пройшов пекло війни.

Півсотні чоловіків, яких відправили в Німеччину на примусові роботи. Ті, хто згорів живцем, коли нацисти спалили тут понад 100 хатів. 250 бійців, які загинули на фронтах другої світової війни та загалом майже тисяча жителів Бородянки, які боролись і перемогли нацизм, щоб ніколи знову,

– наголосив Зеленський.

Вони бились за життя, яке було тут до 24 лютого. Далі Володимир Зеленський попросив уявити, як в кожній з цих квартир люди лягали спати, бажали один одному надобраніч, обіймали коханих, заплющували очі та мріяли. Не знаючи, що не усі прокинуться.

Вони міцно сплять, їм сниться щось приємне та через кілька годин їх розбудять вибухи ракет. А хтось не прокинеться більше ніколи,

– продовжив президент.

Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті та примирення: дивіться відео

"Ніколи знову" перетворилось на "знову"

Крилатий вираз "Ніколи знову" зазвичай використовується в Україні у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Як нагадування про те, що страшні події тих часів ніколи не мають повторитися.

Однак, цього року так сказати українці не можуть. Слова набули іншого сенсу. Росіяни вторглись на нашу землю, у наші душі. Вбивають наших дітей та нівечать наші міста.

Натомість 9 травня може стати для кожного міста нашої держави особливо небезпечним. У Міноборони закликали українців 8 – 9 травня не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, сходити в укриття та загалом бути обережними.