Є 3 аргументи, – політолог пояснив, як переконати Захід не відвертатися від України

Західні партнери активно підтримують Україну у протистоянні російській агресії. Однак розміри та активність допомоги від Заходу можуть обернутися проти українців.

Таку думку 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він нагадав, що західні країни надають Києву великі обсяги як військової, так і фінансової допомоги.

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На Заході лунають думки про згортання допомоги Україні

Однак, за словами політолога, існує ймовірність, що союзники з певних причин можуть переглянути свою позицію.

Може настати момент, коли західні партнери скажуть Україні: "Ви вже отримали більше, ніж Ірак та Афганістан. Давайте далі самі". Прихильники Дональда Трампа та соціалісти у США вже підіймають подібну тему. Мовляв, Україна отримує забагато,

– сказав Краєв.

Він наголосив, що керівництву України потрібно бути готовим до того, аби відповідати на подібні тези. За словами Краєва, є кілька аргументів, які могли б зламати подібну позицію Заходу.

Олександр Краєв розповів, чи може Захід згорнути допомогу Україні: дивіться відео

Найбільший страх Заходу

Як зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", по-перше, потрібно переконувати союзників у тому, що зупинка підтримки Україні стане допомогою Китаю.

Олександр Краєв. Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Залишаючи Україну без грошей та будь-якої іншої підтримки, Захід зробить так, аби Китай став повноправним гегемоном у світі. По суті поразка України – це не просто перемога Росії, це перемога Китаю. А саме це для всього Заходу звучить чи не найбільш загрозливо.

За словами політолога, посилення Китаю лякає західні країни набагато більше, ніж витрачання багатьох мільярдів доларів на Україну.

"Програш України – це провал західних політиків"

По-друге, українське питання стосується власного піару більшості сучасних політиків.

В Україну вкладено занадто багато, і для багатьох політиків успіх України дуже прямо корелюється з їхнім власним успіхом. Фактично провал України в будь-якому форматі – це провал цих політиків,

– пояснив Краєв.

Війна в Україні стала питанням репутації низки західних політиків. Зокрема, це:

президент США Джо Байдена;

президент Франції Еммануель Макрон;

лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Краєв додав, що політична репутація Ердогана також частково зав'язана на українському питанні, навіть попри те, що президент Туреччини веде подвійну гру.

"Якщо Росія зараз не зупиниться, то це точно не кінець"

Третій – і один із найважливіших аргументів, на якому має наголошувати Україна: якщо зараз Росія не зупиниться, це точно буде не кінець.

Політика примирення показала свою неефективність ще в 30 – 40-х роках минулого століття. Які гарантії того, що зараз при новітніших технологій та при ядерній зброї Росія після умовного примирення зупиниться на Україні і не почне агресію ще де-небудь?

– сказав Краєв.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" додав, що на будь-які аргументи Заходу Україна має свої адекватні контраргументи. Він додав, що, на щастя, це розуміють і західні партнери. Зокрема, певні тези у цьому напрямку озвучують прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та спікер Держдепу Нед Прайс.

Натяк від Залужного західним партнерам

Низка представників керівництва України наголошують на тому, що Росія готує новий наступ. Зокрема, про це в інтерв'ю The Economist заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Краєв вважає, що ця інформація була спрямована на те, аби західні партнери не згортали військову допомогу.

Це був дуже правильний натяк і дуже правильно пророблена інформаційна операція зі сторони головнокомандувача ЗСУ,

– зауважив політолог.

За його словами, слова Залужного про те, що Росія готує новий наступ на Україну, працюють у 2 напрямках.

По-перше, це підтримка для наших союзників, які говорять, що Україна треба підтримати до кінця.

По-друге, це дієвий контраргумент для наших опонентів, які кажуть, що Україна отримала забагато.

Тактика "салямі"

Як розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", також існує ймовірність того, що хтось з європейських політиків може запропонувати Києву піти на часткові поступки Росії. Наприклад, Україну можуть спонукати частково поступитися певними територіями. Однак, на думку політолога, і на це Україна повинна мати свою відповідь.

Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Росіяни ще за часів перших берлінських криз 60-х років, Карибської кризи і у всіх наступних конфліктах використовували тактику "салямі". Йдеться про поступову агресію, коли Росія кожного разу віджимала маленький шматочок, яку Захід готовий віддати.

Як зазначив Краєв, така тактика наперед програшна для Заходу та України. За його словами, спершу може йтися про Донецьку область та Крим. Далі росіяни захочуть Херсон та Запоріжжя, а потім можуть заговорити про Суми та Чернігів.

"Якщо Захід зараз здасться в одному маленькому питанні, де гарантія, що Росія не попросить так само "мало" наступного разу? Здаючи одну невелику частину, ми ризикуємо потім здати щось більше", – наголосив політолог.

Позиція Заходу щодо війни в Україні: коротко