Якщо Захід припинить допомогу: Зеленський спрогнозував, наскільки ослабне Україна

Володимир Зеленський заявив, що наразі відсутні сигнали щодо припинення допомоги Україні від США та ЄС. До того ж, за словами президента, українська армія на 40% забезпечується внутрішнім виробництвом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави для Associated Press. Зазначається, що важливою є фінансова допомога від партнерів, яка направлена на вітчизняне виробництво.

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Чи може закінчитися допомога від США та Європи

Володимир Зеленський пояснив, що вся допомога Україні підтверджена підписаними двосторонніми контрактами про гарантії безпеки.

У нас сьогодні немає сигналів, що допомога закінчиться з боку Сполучених Штатів Америки – і це важливо, дякую. У нас немає жодного сигналу, що допомога припиниться з боку країн Європейського Союзу, ми за це вдячні, з боку інших країн Європи, передусім Британії…

– сказав президент.

За його словами, станом на 2025 рік близько 40% забезпечення української армії становить внутрішнє виробництво. Решту забезпечує Європа та США – по 30% відповідно.

Якщо один із цих елементів не буде працювати, тут не складно порахувати, на який відсоток ми втратимо силу,

– додав Зеленський.

Глава держави підккреслив, що внутрішнє виробництво в України розвивається і воно є "дуже сильним помічником для нашої армії". Він зазначив, що на полі бою відбуваються зміни, зокрема технологічні, і їх потрібно одразу вирішувати, а не чекати допомогу Заходу – Сполучених Штатів або Європи. Зокрема це стосується дронів та РЕБів, які постійно змінюються та вимагають нових рішень.