Можемо почути нові заяви від Медведчука, як працювала агентура Росії в Україні, – політолог

Віктор Медведчук виступив із проханням до Володимира Зеленського та свого кума Путіна, щоб обміняти його на людей та захисників Маріуполя. Можливо, лише цією заявою не обмежиться.

Невдовзі ми зможемо побачити ще одне звернення за участю Медведчука. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олексій Мінаков.

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Я думаю, ми зможемо почути і інші заяви від Медведчука. Можливо, будуть якісь зізнання, правки, які проллють більше світла на те, як працювала російська агентура в Україні,

– вважає політолог.

Чому Путін проігнорував звернення Медведчука

Для Росії жодна людина неважлива, особливо у війні. За його словами, це в Україні кум має особливе значення з точки зору традицій. У Росії це не так.

Другий момент – для Путіна набагато важливіше поставити на шальки терезів успішне завершення війни, щоб отримати хоч якусь перемогу до 9 травня.

"Ось, що має для нього особливе значення, а Медведчук відіграє не таку важливу роль", – додав Мінаков.

Політолог також припустив, чому Путін проігнорував звернення Медведчука: дивіться відео