Можемо повторити, – Вітренко пригрозив Росії новим арбітражем, якщо вона не платитиме за газ

Україна може знову звернутись до арбітражу, якщо "Газпром" відмовиться виконувати зобов'язання перед "Нафтогазом". Йдеться про сплату за послуги транзиту блакитного палива через нашу державу.

Новим арбітражем "Газпрому" пригрозив керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у фейсбук. Він зазначив, що навіть якщо газ не перекачується, за контрактом, платити за це російська компанія все одно змушена.

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Заява Юрія Вітренка

Очільник "Нафтогазу" зазначив, що у 2019 році він підписав транзитний газовий контракт з головою правління російського "Газпрому" Олексієм Міллером, у якому було положення "качай або плати".

Тому чи подавати газ для транзиту – це право "Газпрому" вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ, – це обов'язок за контрактом. Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. "Можем повторить?",

– написав Вітренко.

Контекст

Напередодні Оператор ГТС України заявив, що більше не зможе здійснювати транзит майже третини об'єму газу з Росії до Європи через те, що станції перебувають на тимчасово окупованих ворогом територіях. Йдеться, зокрема, про припинення роботи з 7 ранку 11 травня ГВС "Сохранівка" та прикордонної з Росією компресорної станції "Новопсков".

При цьому Україна все одно збирається виконувати свої транзитні зобов'язання перед європейськими країнами у повному обсязі. Тимчасово постачання відбуватиметься через станцію "Суджа", що розташована на підконтрольній Україні території.

У заяві від НАК "Нафтогаз України" йдеться, що Україна більше не несе відповідальності за транспортування газу через тимчасово окуповані Росією території. "Газпрому", своєю чергою, вже повідомляли про "форс-мажорні обставини", які унеможливлюють транзит, втім жодної відповіді на це не отримали.

Попередні арбітражі: коротко

"Нафтогаз" і "Газпром" почали судитися ще у 2014 році. Російська компанія вимагала сплатити їй 56 мільярдів доларів, натомість українська у зворотньому порядку – 44 мільярди доларів.

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" виграла арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу.

проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року задовольнив ще один позов української нафтогазової компанії. Тоді "Газпром" виплатив Україні компенсацію у 4,63 мільярда доларів.

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