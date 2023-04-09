Можемо сповідувати різні релігії, але віримо у свободу: Зеленський привітав з Великоднем

Володимир Зеленський вранці 9 квітня оприлюднив привітання для тих, хто святкує сьогодні Великдень, та для всього сучасного світу. Президент наголосив, що хоч ми можемо сповідувати різні релігії, проте однаково віримо у свободу.

Сучасний світ хоче жити вільно. Україна стоїть на варті демократичних цінностей та героїчно бореться з російськими окупантами за свою свободу та свободу всього цивілізованого світу.

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Наша спільна традиція – захист рідної землі

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 9 квітня, привітав українців та всіх християн, які цього дня святкують Великдень. Голова держави зазначив, що це світле свято зараз відзначають не лише у містах та селах, але й на передовій.

Вітаю братів поляків, литовців, латвійців, естонців. Наших справжніх друзів і союзників у США, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції, Канаді. У Празі та Братиславі, Любляні та Загребі, Відні та Бухаресті, Мадриді та Лісабоні, Амстердамі, Копенгагені та Брюсселі. Мільйони людей у Швеції, Фінляндії, Норвегії. Усіх, хто цього дня святкує Пасху в Європі, Латинській Америці, Африці, Азії та Австралії,

– додав президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, сучасний світ прагне жити вільно. Цивілізоване суспільство цінує життя, повагу та рівність кожної людини.

Водночас на варті цього світу, за словами президента, сьогодні стоїть Україна, яка воює за свою землю та наші спільні цінності. Хоч українці можуть сповідувати різні релігії, проте однаково вірять в дещо важливе – у свободу.

Президент нагадав про вільність віросповідання в Україні. Він зауважив, що кілька днів тому розділив Іфтар із мусульманами України.

Зовсім незабаром привітає іудеїв держави із завершенням Песаху. А рівно через тиждень – всіх, хто святкуватиме Великдень 16 квітня.

Українців об'єднує спільна традиція, а саме захист рідної землі. Не залежно від того, коли і які свята відзначатимуть різні люди, одна з дат буде спільною радістю для України та світу.

Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння,

– констатував український лідер.

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Нещодавно президент започаткував нову традицію

Володимир Зеленський 7 квітня започаткував в країні нову традицію – Іфтар. "І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту", – пояснив президент.

Іфтар – вечірнє прийняття їжі під час місяця Рамадан, що є священним для мусульман. Його зазвичай проводять після вечірньої молитви за місцевим часом. (Інформація з відкритих джерел)

Про нову традицію Зеленський оголосив під час першого спільного Іфтару з військовослужбовцями-мусульманами, представниками дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу. Він наголосив, що різноманіття та повага є частиною характеру незалежної України.