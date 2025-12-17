Історик Ярослав Грицак роз'яснив, які наслідки для України мала б капітуляція і чому Володимиру Путіну не вдасться реалізувати свої плани. Він підкреслив, що всі можливі мирні домовленості будуть компромісними, а тривалість війни залежатиме від ресурсів Росії та сили українського спротиву.

Путін прагне досягти головних цілей – "денацифікації" та демілітаризації. Про це історик Ярослав Грицак розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Я досі чекаю, коли Зеленський скаже нам те, що сказав Черчилль, – Грицак

Чим загрожує капітуляція для України?

За словами Грицака, формальна капітуляція відбувається за класичним сценарієм Першої чи Другої світових воєн: сторона-переможець диктує умови, а представник переможеної держави підписує офіційний акт.

Фактично ж для України капітуляція означала б, що Росія досягла своїх головних цілей – "денацифікації", демілітаризації та анексії частини українських територій, які Кремль називає "новоросією".

Яким би не був результат війни, можна з певністю сказати: цього він не досягне. Все решта буде компромісом. Чи буде він болісним і наскільки болісним залежить від тривалості й результатів війни,

– зазначає історик.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що "швидкий мир" може призвести до ще масштабнішої війни у майбутньому. Подібна ситуація вже трапилася на прикладі конфлікту між Таїландом і Камбоджею, коли поспішні домовленості не змогли запобігти новим зіткненням.

На думку історика, поведінка американської адміністрації часто далека від реалій і шкодить не лише Україні та Європі, а й самій Америці. Він додає, що якщо США усвідомлять ці помилки, вони зможуть зробити відповідні висновки. Наразі ж спостерігаються "незкіняенні хаотичні хитання" та реалізація того, що росіяни називають "хотєлками".

Що відомо про закінчення війни?