Історик розповів, чим для України загрожує капітуляція і чому Путін її не досягне
- Історик Ярослав Грицак вважає, що капітуляція України означала б досягнення Росією своїх цілей, таких як "денацифікація" та демілітаризація, але Путін цього не досягне.
- Грицак зазначив, що всі мирні домовленості будуть компромісними, і поведінка американської адміністрації у цьому конфлікті шкодить не лише Україні, але й самій Америці.
Путін прагне досягти головних цілей – "денацифікації" та демілітаризації. Про це історик Ярослав Грицак розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Чим загрожує капітуляція для України?
За словами Грицака, формальна капітуляція відбувається за класичним сценарієм Першої чи Другої світових воєн: сторона-переможець диктує умови, а представник переможеної держави підписує офіційний акт.
Фактично ж для України капітуляція означала б, що Росія досягла своїх головних цілей – "денацифікації", демілітаризації та анексії частини українських територій, які Кремль називає "новоросією".
Яким би не був результат війни, можна з певністю сказати: цього він не досягне. Все решта буде компромісом. Чи буде він болісним і наскільки болісним залежить від тривалості й результатів війни,
– зазначає історик.
Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що "швидкий мир" може призвести до ще масштабнішої війни у майбутньому. Подібна ситуація вже трапилася на прикладі конфлікту між Таїландом і Камбоджею, коли поспішні домовленості не змогли запобігти новим зіткненням.
На думку історика, поведінка американської адміністрації часто далека від реалій і шкодить не лише Україні та Європі, а й самій Америці. Він додає, що якщо США усвідомлять ці помилки, вони зможуть зробити відповідні висновки. Наразі ж спостерігаються "незкіняенні хаотичні хитання" та реалізація того, що росіяни називають "хотєлками".
Що відомо про закінчення війни?
Ярослав Грицак вважає, що Путін веде війну проти України, поєднуючи військову стратегію з елементами тиску та незаконних методів.
Тривалість війни залежатиме від внутрішніх ресурсів Росії та здатності українського спротиву чинити опір. Це може тривати ще 3 – 5 років.