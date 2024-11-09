"Щоб не билися в істериці": у Верховній Раді пояснили заяви щодо військової підготовки жінок

У коментарі 24 Каналу Соломія Бобровська висловилася про чутки щодо мобілізації жінок. На думку членкині парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, тема примусової мобілізації жінок роздута штучно.

Відповідно до українського законодавства, жінки можуть вступити до лав Сил оборони тільки добровільно. А от звільнитися зі служби в армії можна у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною. Докладно про думку Соломії Бобровської розкаже 24 Канал.

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Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс. Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними,

– пояснила Бобровська.

Депутатка додала: примусово "з вулиці" жінок ніхто не буде мобілізувати. Наразі пропонують не обов'язкову службу, а лише наявність досвіду в жінок на випадок повторної повномасштабної або неповномасштабної війни в Україні.

"Щоб жінки знали, як поводитися, не билися в істериці, не робили зайвих рухів тощо, щоб суспільство було підготовлено. Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. В цьому немає нічого страшного, і таким чином ми як суспільство готуємося до викликів воєнних", – пояснила нардепка.

За словами Бобровської, чоловічого мобілізаційного ресурсу достатньо. Тому про примусову мобілізацію жінок не йдеться, цю тему абсолютно штучно підігрівають.