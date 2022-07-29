Загроза наземного наступу з білорусі є, ми готові до цього, – влада Чернігівщини

Наземний наступ з білорусі на Північ можливий. Влада Чернігівщини запевняє, що готова до цього.

Білорусь активізувала ворожі дії проти України. Майже всі ракети, які "прилітали" по містах і селах останнім часом, були випущені саме з білорусі. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Чаус про можливий наступ білорусі

Ми бачимо загрозу можливого наступу по суші з території білорусі і до цього готові,

– наголосив голова Чернігівської ОВА.

До слова, ракетна загроза з боку білорусі існує постійно. Тим часом артилерійські обстріли по Чернігівщині завдають російські окупанти.

Що відомо про обстріли Чернігівщини

В'ячеслав Чаус розповідає, що прикордоння Чернігівщини ворог обстрілює постійно. 28 липня ввечері та сьогодні зранку окупанти атакували населені пункти Новгород-Сіверського району. Мовиться про Леонівку, Буду-Вороб'ївську тощо.

28 липня відбувся також і ракетний обстріл. Близько 20 ракет "прилетіли" на територію Гончарівської громади. Поранених серед цивільного населення немає, але серед військових втрати є.

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