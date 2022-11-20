Можливі провокації на кордоні: у Генштабі заявили про загрози з Білорусі

20 листопада 2022 , 07:09
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Після того, як ЗСУ вибили ворога з Півночі України, небезпека повторного наступу з території Білорусі нікуди не зникла.

Про це постійно наголошують у нашому Генштабі. За їхніми даними, зараз можливі провокації та диверсії на державному кордоні.

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Зокрема, у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи.

Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Росії та Білорусі,
– мовиться у повідомленні Генштабу.

Разом з тим на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не зафіксували.

 

 

 

Автор: Альона Захарова