Можливі провокації на кордоні: у Генштабі заявили про загрози з Білорусі

Після того, як ЗСУ вибили ворога з Півночі України, небезпека повторного наступу з території Білорусі нікуди не зникла.

Про це постійно наголошують у нашому Генштабі. За їхніми даними, зараз можливі провокації та диверсії на державному кордоні.

Важливо Засмучені та в старезній формі: у Білорусі завершили навчання підрозділи 1 танкової армії Росії

Зокрема, у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи.

Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Росії та Білорусі,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

Разом з тим на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не зафіксували.