У ГУР назвали кілька версій зміни режиму в Росії

Зміна режиму Росії однозначно відбудеться. У ГУР назвали декілька можливих сценаріїв.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, як відбудеться зміна режиму в Росії. Про це пише 24 Канал.

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Зміна режиму Росії відбудеться

Він наголосив, що зміна режиму Росії відбудеться однозначно. Шляхів цих змін може бути декілька. Юсов зауважив, що ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна та позиція Міжнародного кримінального суду сприяють цьому.

На Росії збільшується кількість людей, які хочуть дистанціюватися від так званого Путіна, в тому числі, серед тих, хто знаходиться у владі,

– заявив він.

Різні сценарії

Юсов зауважив, що можуть бути різні сценарії. Серед них – бунт. А от щодо революції, представник ГУР сумнівається, бо для цього необхідна велика кількість свідомих громадян.

Бунт незадоволених, по кому вже вдарили санкції, ліквідовані окупанти в Україні, на думку Юсова, можуть вплинути на майбутнє Росії.

Також він згадав про заколот еліт. Юсов стверджує, що цього Путін боїться найбільше.

Що буде в результаті? Побачимо вже найближчим часом. Чекати насправді – недовго,

– додав наприкінці він.

Як у ГУР прокоментували візит Путіна у Маріуполь

В ніч на 19 березня російський диктатор таки виліз із свого бункера та відвідав розтрощений його військами Маріуполь. Однак після перших же кадрів у багатьох експертів появилися сумніви у тому, чи це був не двійник.

У тому, що це був двійник, а не сам Володимир Путін, сумніваються в українській розвідці.

Він підкреслив, що немає абсолютно жодних доказів, що людина на кадрах російських пропагандистських ЗМІ була саме Путіним. Все, що можна стверджувати, що чоловік на відео дійсно був схожий на російського тирана.