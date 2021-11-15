Можливі відкликання депутатів: нова очільниця "Слуги" хоче провести аудит партії

Нова очільниця "Слуги народу" Олена Шуляк хоче провести так званий аудит партії. Крім того, політикиня пропонує зробити деякі зміни у структурі політсили.

Шуляк розповіла, що політсила звернулась до керівників обласних організацій, щоб провести збори та отримати звіти представників партії. За словами політикині, все, аби "оцінити, чи правильно вони дотримуються курсу й передвиборчої програми".

Важливо "Слуги народу" обрали нову голову партії

Місцеві депутати можуть бути відкликані, якщо вони порушують і не виконують певні обіцянки,

– наголосила політикиня.

Зміни у структурі партії

Нова очільниця "слуг" планує створити новий вищий керівний орган – Дисциплінарну комісію.

Крім того, політикиня пропонує перезавантажити Політичну раду партії, створити орган повсякденного оперативного управління – президію Політради.

Шуляк проконсультується з членами Політради і Національної ради громад, щоб внести на розгляд з'їзду нову редакцію Статуту.

Шуляк також анонсувала підготовку нової редакції Програми партії.

Також обіцяє створити нові формати взаємодії партії з фракцією у парламенті та місцевих радах.

Що відомо про призначення Шуляк

На з'їзді "Слуги народу" 15 листопада нардепи обрали нову очільницю партії – Олену Шуляк. Вона замінить на посаді Олександра Корнієнка, який став віцеспікером парламенту.

Кандидатура Шуляк, була єдиною, яку розглядали на з'їзді. Раніше Корнієнко зазначав, що Шуляк націлена на президентський курс щодо побудови сучасної України.