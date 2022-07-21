Можливість для України завдати удару: росія візьме ще одну "оперативну паузу", – розвідка

російські окупанти незабаром можуть оголосити "оперативну паузу", адже їх сили вичерпуються. Це можливість для України завдати удару у відповідь.

Сили росії ось-ось вичерпаються

За даними голови розвідки Великої Британії, російські військові, ймовірно, почнуть "оперативну паузу" в найближчі кілька тижнів. Річард Мур сказав, що це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.

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Я думаю, що їхні сили ось-ось вичерпаються. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів. Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь,

— сказав він.

До слова, останні кілька тижнів військові експерти заявляли, що втрати з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до уповільнення конфлікту.