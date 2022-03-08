Можливість повномасштабної участі Білорусі у війні досі зберігається, – Генштаб

Дані Генштабу ЗСУ свідчать, що керівництво Білорусі не відкидає можливість повномасштабної участі у війні проти України. Але самі білоруські військові не хочуть битися на боці Росії.

Про ймовірну готовність Білорусі долучитися до Росії свідчить зокрема перегрупування сухопутних військ та Сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі на кордонах з Україною.

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За даними Генштабу, білоруські війська перегрупувалися так:

у районі Бреста зараз перебуває по одній батальйонно-тактичній групі (БТГр) зі складу 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр) та 103-ї окремої повітрянодесантної бригади (ОПДБр);

у районі Олександрівки (поблизу КПП в районі селища Вільча на Київщині) – 2 БТГр 38-ї ОДШБр;

у районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 БТГр 103-ї ОПДБр.

Ці підрозділи білоруської армії переведені в стан бойової готовності. При цьому морально-психологічний стан самих військових є вкрай низьким.

У Генштабі наголошують, що більшість військовослужбовців не хоче воювати на боці російських загарбників. Хоча опосередковано Білорусь уже бере участь у війні проти України, адже саме з її території окупанти завдають авіаударів по наших містах і селах.

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