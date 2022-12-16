Можливий новий наступ з Росії: як за рік змінилась готовність ЗСУ

Військові ЗСУ дивують своєю силою увесь світ, який не очікував такого потужного опору державі-агресорці. Якщо Росія знову почне наступальні дії, українська армія точно дасть гідну відсіч.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він наголосив на потужному рості української армії від початку війни.

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За словами Поповича, жодного серйозного просування росіян після лютого нема. Єдиний захоплений обласний центр – Херсон – уже звільнено. Однак, якщо росіяни знову будуть наступати на Київ чи іншу територію, у них не буде жодних шансів прорватися.

Наступальні дії ЗСУ

Попович посилається на слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що ми здатні зараз перемогти свого ворога. Однак за умови, що західні партнери будуть постачати нам зброю більш активно.

Зараз ми кажемо про можливі наступальні дії української армії на певних напрямках. Зараз ми кажемо про те, що маємо вогневий вплив на південь України і здійснюємо ракетні удари на об'єкти російської армії в Мелітополі, Токмаку тощо,

– зазначив військовий експерт.

Українська армія змінилася, переконаний Попович. На початку війни ЗСУ давали від сили тиждень, прогнозували "Київ за 3 дні". Як бачимо, військові тримають оборону майже рік, а це показує великі можливості української армії та українського суспільства гідно тримати опір.

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