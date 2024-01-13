Чи можливий перелом у війні: у ЗСУ зробили обнадійливу заяву

Олександр Сирський прокоментував ситуацію на фронті. Зокрема, відповів на питання, чи можливий перелом у війні.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що на Сході тривають запеклі бої. Російські окупанти постійно атакують на декількох напрямках. Українські герої – в активній обороні.

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Сирський наголосив: це означає, що ЗСУ не просто перебувають в обороні, а постійно контратакують. На деяких напрямках герої переходять у наступ. Всі плани ворога – руйнують.

Також Сирський відповів, чи є шанс, що у війні настане переломний момент на користь України.

Я думаю, що шанси є завжди. Їх потрібно лише знайти і використати,

– наголосив він.

Зимовий наступ окупантів провалюється

Окрім того, Сирський зауважив, що зимовий наступ окупантів провалюється. Ворог не може реалізувати своїх планів. Окупанти неодноразово визначали якісь терміни захоплення тих чи інших населених пунктів. Однак загарбники щоразу провалюють всі свої "дедлайни". Ворогу завдають колосальних втрат у живій силі. "Пакетизувати" вдалося вже 368 460 російських окупантів.

Проте ворог досі має ресурси, аби наступати на низці напрямків. Зокрема, Сирський оголосив, що ворог готується відновити наступальні дії на Сіверському напрямку.