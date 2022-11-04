На яке єдине "бунтарство" можуть наважитися російські еліти: припущення Галлямова

В оточенні Владіміра Путіна наростає дедалі більше невдоволення його діями. У представників еліт навіть є бажання змінити владу у Росії.

Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, ефективність Росії як держави стрімко падає.

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Представники російської еліти розуміють, що все повним ходом рухається до революції.

Однак їм не хочеться втрачати свої місця. Оточення Путіна хоче зберегти систему. Йдеться не просто про адміністративні посади. Їм не хочеться кримінальних справ та втрати власності, що може стати наслідком революції,

– сказав Галлямов.

Чому представники російських еліт бояться Путіна

Як зазначив російський політолог, представники російської еліти хочуть змін, однак страшенно бояться Путіна.

По-перше, вони знають, наскільки жорстокий російський диктатор. За словами Галлямова, він з легкістю відправляє на смерть в Україну десятки тисяч людей в ім'я якоїсь нісенітниці.

По-друге, оточення Путіна пам'ятає історію з отруєнням опозиціонера Олексія Навального "Новичком".

По-третє, посіпаки російського диктатора не хочуть опинитися у тюрмах, адже чудово знають про тортури, які там застосовують до в'язнів.

По-четверте, усім в Росії відомі загадкові історії на кшталт загибелі голови Ради директорів нафтової компанії "Лукойл" Равіля Маганова, який нібито випав з вікна.

Кого зібрав біля себе Путін

Російський політолог наголосив, що на додачу в оточенні Путіна перебувають аж ніяк не герої. Тих представників еліт, які мали свою думку, диктатор постійно відсіював.

Хтось просто вирушав на пенсію, хтось сідав до в'язниць, хтось втік за кордон. Але в будь-якому випадку в істеблішмент набрали обережних та боягузливих пристосуванців,

– зазначив Галлямов.

Який найбільший "бунт" дозволять собі російські можновладці

Він додав, що у певний момент оточення кремлівського диктатора все-таки може наважитися на протест проти нього. Однак це не буде переворот у чистому вигляді.

Швидше за все, вони вмовлятимуть Путіна висунути наступника. Тобто це максимум бунтарства, яке вони собі дозволять,

– сказав Галлямов.

За словами політолога, навіть до таких дій оточення диктатора вдасться не зараз, а пізніше – коли зрозуміє, що Путін остаточно опинився в глухому куті.

На що сподівається оточення російського диктатора

Зараз же еліти все ще сподіваються, що у Путіна є якийсь план. Зокрема, велика ставка робиться на те, що Європа замерзне взимку без російського палива. Російські еліти розраховують на те, що:

Путін змусить Європу стати на коліна,

Європейські партнери припинять постачати українцям зброю.

Українці здадуться і сядуть за стіл переговорів з Росією.

Галлямов додав, що поки що очікувати активних дій від оточення глави Кремля не слід.

Поки у них немає стовідсоткової впевненості, що Путін вже програв, вони ще бояться. Невдоволення Путіним у цьому середовищі зріє, але поки що у рішучість та здатність діяти воно не конвертувалося,

– зазначив політолог.

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Чи можливий переворот у Росії: коротко