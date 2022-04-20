Можливо, Росія зробила "пілотні" кроки, – Міноборони про застосування хімзброї в Маріуполі

Поки не можливо точно встановити, чи використовували російські окупанти хімічну зброю в Маріуполі. Але в Міноборони не виключають, що це могли бути навчання перед більшим ударом.

Чи використовували окупанти хімічну зброю

Про це в інтерв'ю виданню розповів речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник. За його словами, точно встановити, що саме було в Маріуполі, наразі неможливо.

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Тому що для цього треба дослідити територію, де це відбулося. Певні перевірки тривають. Одна із версій, з огляду на певні ознаки – що це могли бути фосфорні боєприпаси. Вони можуть спричиняти таку ж реакцію на організм,

– зазначив Мотузяник.

Але в Міноборони не виключають можливість того, що російські окупанти могли застосувати в Маріуполі хімічну зброю, такі випадки неодноразово фіксували в Сирії.

"Адже всьому світу відомі випадки використання Росією хімічної зброї на території Сирії. Можливо, в такий спосіб Росія намагалася зробити "пілотні" кроки, наприклад, у формі якихось навчань", – пояснив речник Міноборони.

Нагадаємо, є підозри, що російські загарбники використали хімічну зброю 11 квітня, скинувши на Маріуполь отруйну речовину із безпілотного літального апарату. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

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