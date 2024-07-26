Можливою наступною жертвою стрільця у Фаріон міг бути Бужанський, – МВС

Уранці 26 липня відбувся брифінг глави МВС щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. На ньому було оголошено, хто міг бути ймовірною наступною жертвою.

За інформацією від правоохоронців, нею міг стати нардеп Максим Бужанський. Нагадаємо, що підозрюваний за два дні після вбивства Ірини Фаріон почав цікавитися місцями перебування депутатів, зокрема, проросійських.

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Хто міг стати наступною жертвою після Фаріон

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон був народний депутат Максим Бужанський.

На цю інформацію вже також відреагував і сам Бужанський. Він висловив вдячність працівникам правоохоронних органів та заявив, що "зобов'язаний їм життям".

Він також висловив сподівання, що слідству вдасться встановити всіх причетних до вбивства Ірини Фаріон.

Клименко також пояснив, чому як ціль було обрано саме Ірину Фаріон. На його думку, усе через те, що вона була "найбільш беззахисна".

Що відомо про Бужанського

Народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський відомий своїми проросійськими висловлюваннями, поглядами та законопроєктами.

У 2023 році він під час ефіру на телеканалі "Київ 24" відмовився перейти на українську мову. Коли ведучий сказав "Слава Україні", Бужанський відповів "Да... Слава Украине".

Крім того, у 2020 році Бужанський подав до Верховної Ради законопроєкт про використання російської мови в роботі парламенту. Він також відмовлявся вшановувати пам'ять героїв Небесної сотні.

Які було зроблено заяви під час брифінгу: коротко