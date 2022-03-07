Чи можна евакуюватися за кордон на чужій автівці: пояснення Держприкордонслужби

У Держприкордонслужбі пояснили, що українці можуть покинути територію країни під час війни і не на своїй автівці. Однак цей процес має кілька нюансів.

Якщо ви приїхали на пункт пропуску на автівці, яка за документами вам не належить, то прикордонники розглядатимуть це питання. Зокрема – яке відношення ви маєте до автівки.

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Також у Держприкордонслужбі пояснили процес із "зеленими картаками", які дозволяють вільно пересуватися на своїй автівці в Європі. У перші дні війни польська сторона видавала українцям безкоштовні картки, однак зараз вони закінчилися, тому треба купувати самостійно.

Прикордонники просять купувати заздалегідь за нагоди, оскільки купити "зелену картку біля кордону майже неможливо.

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