Можна не хвилюватися, всі сили розбиті, – Арестович про можливість наступу на Київ

Для Києва зараз немає загрози і найближчим часом не проглядається. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Про ситуацію в столиці Арестович прозвітував ввечері 13 березня в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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За його словами зараз загрози для Києва немає й найближчим часом не проглядається. Також нічого зараз не загрожує Харкову, Сумам та Чернігову.

Про Київ можна не хвилювати взагалі. Всі сили, які прямували на Київ, були розбиті. Вони стали в оборону. Зараз ходять пішки по селах, тому що рухатися не можуть, тому що палива немає,

– пояснив Арестович.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що Україна робить усе, аби перейти до активних наступальних дій під Києвом.

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