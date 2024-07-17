Від сьогодні ЦНАПи не оновлюють військові дані: де це можна зробити

16 липня – це був останній день, коли згідно з оновленим законодавством військовозобов'язані повинні були оновити дані. Зробити це можна було або через Резерв+, або через ЦНАП, або – ТЦК.

Тепер, від 17 липня, через центри надання адміністративних послуг не можна оновлювати військово-облікові дані. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Через ЦНАПи тепер неможливо оновити дані

Сама процедура оновлення даних залишається можливою через мобільний застосунок Резерв+ або територіальні центри комплектування.

На сайті Міністерства оборони зазначено, що у разі зміни персональних даних, протягом 7 днів від такого моменту потрібно про це повідомити державу.

Міністерство оборони жодним чином не впливає на роботу ЦНАПів,

– констатував Дмитро Лазуткін.

Тим, хто не встиг оновити дані у період від 18 травня до 16 липня 2024 року – загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Однак виписування штрафів не є автоматизованим процесом.

Спершу порушення мають виявити, відкрити адміністративне провадження, після чого у громадянина є 10 днів для того, аби сплатити штраф. Певні юристи зазначають, що штрафу можна уникнути, оновивши самому дані після 16 липня.

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Додамо, що речник Міноборони Дмитро Лазуткін також спростовував інформацію про продовження терміну оновлення даних на законодавчому рівні.