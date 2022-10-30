Українці не зможуть оскаржити повістки в суді: рішення Верховного Суду

Повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не можна оскаржити в суді. Пояснили, що повістка – це лише повідомлення, що людині потрібно прийти до військкомату.

Обов'язок прийти до військкомату встановлює не повістка, а закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Таке рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

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Повістка є лише засобом повідомлення військовозобов'язаного про його обов'язок прибути у зазначену дату до територіального центру комплектування,

– зазначається у рішенні.

Немає сенсу оскаржувати повістки

Юрист Ігор Колесник розповів, що громадянам немає сенсу оскаржувати повістки, пише Армія Inform. Річ у тім, що всі суди повинні враховувати висновки Верховного Суду.

Колесник також зазначає, коли людина розписалася за повістку, вона має обов'язково прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Якщо вона не прийде, місцеві військкомати можуть трактувати це як ухилення від мобілізації. За це передбачена кримінальна відповідальність. Ухилення від військової служби при мобілізації в умовах війни карається ув'язненням від 3 до 5 років.

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Зараз в Україні триває друга хвиля мобілізації. Це стосується громадян, які проходили службу до 2014 року і мають досвід роботи на відповідних посадах.