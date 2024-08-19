Як оскаржити висновок ВЛК: які є підстави та поради від адвоката
Джерело:"Фокус"
Є ціла низка обставин, щоб оскаржити висновок ВЛК. Зокрема, якщо лікар не врахував якусь хворобу або некоректно її класифікував.
Також є можливість відмовитися від проходження ВЛК. Втім, в такому випадку ви будете змушені виплатити штраф або навіть кримінальне покарання.
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Як відбувається проходження ВЛК
Адвокат і керівник "Адвокатського бюро Анни Даніель" Анна Даніель пояснила порядок проходження ВЛК:
- має бути рішення очільника ТЦК про направлення на медогляд;
- заводиться картка обстеження та медогляду;
- тривалість медогляду (основних та додаткових лікарів) – до 14 днів;
- огляд обов'язкових лікарів (хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог) та інших, якщо є медичні покази;
- здійснення лабораторних досліджень та взятті аналізів – крові (загальний та серологічний, група, резус-фактор), сечі, рентген грудної клітини, кардіограма. Для чоловіків віком від 40 років – внутрішньоочний тиск та визначення рівня цукру.
За словами юристки, лікарі, які проводять медогляд, мають доступ до медичної системи з інформацією про стан здоров'я військовозобов'язаного. Якщо громадянин вважає, що його діагноз був проігнорований, або були порушені правила процедури чи законодавства, він може оскаржити висновок про придатність.
Які є причини для оскарження рішення ВЛК
Які є підстави для оскарження висновку ВЛК:
- висновок щодо захворювання зробив лікар не тієї спеціалізації;
- не врахували залежність між двома та більше хворобами;
- лікар невірно класифікував стан здоров'я відповідно до Розкладу хвороб, станів і фізичних вад;
- у висновку про придатність не вказали, які саме військові обов'язки громадянин може чи не може виконувати в армії.
Адвокатка наголосила, що є щонайменше ще два пункти, які надають підставу для оскарження рішення ВЛК:
- формальне проходження ВЛК;
- надшвидке проходження медкомісії — протягом 20 хвилин.