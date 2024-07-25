Є винятки: чи мобілізують чоловіка, якщо мати чи батько має інвалідність III групи
Джерело:Міністерство оборони
Третя група інвалідності у родича не є підставою для відстрочки від мобілізації. Однак законом визначені декілька винятків.
Закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, вніс зміни до процесу призову. Хто з військовозобов'язаних має право на відстрочку – пояснює 24 Канал.
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Хто може отримати відстрочку від мобілізації
Деякі чоловіки, які мають дружину, мати або батька з інвалідністю III групи, все ж можуть отримати відстрочку від мобілізації.
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів,
– йдеться в поясненні Міноборони.
До слова, раніше Міноборони додало позначку "Дані уточнено вчасно" у застосунок Резерв+. Її отримав кожен, хто виконав вимогу закону до 16 липня.