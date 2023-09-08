Вимога Мін'юсту, – Лісовий про скандальний наказ щодо написання "р/Росії"

Міністр освіти наказав виправити в одному зі законодавчих актів словосполучення "російська федерація" на "Російська Федерація". Згодом Оксен Лісовий прокоментував потребу самого такого написання в офіційній документації.

Ще 31 серпня було опубліковано наказ з номером 1060, у якому йдеться про виправлення написання найменування ворожої держави в іншому наказі. У п'ятницю, 8 вересня, глава Міністерства освіти та науки відповів на закиди у свій бік стосовно "симпатій" до Росії.

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Як писати: "Росія" чи "росія"

Власне, народний депутат Максим Бужанський у своєму телеграм-каналі у саркастичному тоні заявив, що Лісовий відчув "неймовірну симпатію до Росії", тому й видав відповідний наказ. Водночас слід сказати, що цього обранця від "Слуги народу" самого неодноразово ловили на поширенні кремлівських наративів.

Що таке Росія і хто такі росіяни, мені добре відомо з досвіду моєї сім'ї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля,

– відповів на це міністр освіти.

Він додав, що правопис "Росії" з великої літери є вимогою нормопроєктування: "Без такого виправлення Мін'юст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном".

Ознайомитись зі наказом про "Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії та здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України" можна за посиланням

Окрім того, користувачка фейсбуку Ярина Бицька у коментарях до допису Лісового запитала міністра: "Ви не проти, що в Україні діти писатимуть із маленької? У шкільних творах, наприклад, або десь на уроках географії".

"Тільки за", – відповів їй на це очільник Міносвіти. Також він запевнив у свій публікації, що наша держава однозначно переможе: "І не лише в документах, і не лише ворога зовнішнього".



Лісовий за написання Росії з маленької літери в неофіційній документації / Скриншот з фейсбуку