Можна по-різному ставитися: Ткаченко відзначив геніальність Булгакова у день його 130-річчя

Видатний письменник Михайло Булгаков не лише був родом із Києва, а і дуже любив це місто. Водночас до геніальності його творів не повинні виникати жодні питання.

Таку думку висловив міністр культури Олександр Ткаченко. Зробив він це з нагоди 130-річчя від дня народження Булгакова.

До речі В Одесі створили пам'ятну мистецьку табличку з цитатою Лесі Українки: фото

Видатний киянин Булгаков

Ткаченко вважає Булгакова "видатним киянином". Адже той називав столицю України найкращим Містом (обов'язково з великої літери). Водночас для нього Володимирська гірка була Єрусалимом.

"І в "Білій Гвардії", і в "Майстрі та Маргариті" ви знайдете всім відомі київські вулиці та адреси. Зокрема, Першу київську гімназію – нині жовтий корпус університету, де я теж навчався", – підкреслив посадовець.

Геніальність творів Булгакова – перевірена часом

Міністр культури зауважив: можна по-різному ставитися до його сприйняття до боротьби українців за свою незалежність, як і до його несприйняття радянської влади.

Але геніальність його творів – перевірена часом. Саме тому в день його народження кияни несуть в знак любові до його пам'ятнику та будинку на Андріївському узвозі, 13 – жовті маргаритки,

– підсумував Ткаченко.