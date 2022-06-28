Можна російською: Луніна після Кременчука попросили перейти на мову окупанта на українському ТБ

Україна упродовж чотирьох місяців протистоїть повномасштабній російській агресії. І поки одні щоденно бачать наслідки "русского міра", інші не поспішають від нього віддалятись.

Досить неприємний інцидент стався в ефірі телеканалу "Україна 24". Журналістка Юлія Галушка 27 червня вийшла на зв'язок з главою Полтавської ОВА Дмитром Луніним. Він саме перебував поблизу торгового центру, в який влучила ворожа ракета.

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Попросила перейти на мову окупанта

Спочатку ведуча зробила підводку, в якій розповіла про ракетну атаку, яку окупанти завдали 27 червня по торговому центру у Кременчуку. Після цього долучився Дмитро Лунін, який мав розповісти про ситуацію. І саме в цей момент сталось дещо зовсім неприємне. Пряма мова:

– Дмитре, доброго дня!

– Бажаю здоров’я.

– Дмитре, розкажіть, що відомо про кількість жертв, постраждалих, що зараз відбувається на місцях?

– Загалом рятувальники зараз приборкують пожежу…

– Дмитре, ми попрохаємо вас перейти на російську мову. Ми мовимо для усього світу російською мовою.

Глава Полтавської ОВА дещо знітився, але змушений був перейти на ворожу мову, щоб було "зрозуміліше аудиторії". І це неабияк розлютило користувачів мережі. Один із них – активіст Сергій Стерненко.

Чому не англійською тоді, якщо вони віщають на весь світ? Я щось не пригадую відколи ті ж американці чи британці стали російськомовними,

– зауважив він.

Ведуча попросила главу Полтавської ОВА перейти на російську мову в ефірі: дивіться відео

Багато людей також почали обурюватись, адже буквально лічені години тому місто атакували росіяни, і тут же ведуча вимагає говорити російською мовою. Ось кілька коментарів з мережі:

"Русскій мір" головного мозку... для світової помийної ями ви мовите, пані ведуча";

"Якщо вас просять перейти на російську мову – відправляйте в мордор";

"Українець розуміє мову ворога, а ворог не розуміє мову "братського народу"?";

"Просто не вкладається в голові. А чому не Росія24? "Україна 24", ви взагалі притомні там?".

Низка коментаторів погодились зі Стерненком і наголосили, що якби це дійсно було міжнародне мовлення, то воно б точно мало бути не російською. А, наприклад, англійською, іспанською, французькою та німецькою мовами.

А тепер нагадаємо про сам ракетний обстріл Кременчука. Він стався по обіді 27 червня. На момент атаки у місті лунала повітряна тривога.

Щонайменше 20 загиблих і десятки поранених

Російські загарбники випустили кілька ракет по Кременчуку 27 червня. Одна з них, на жаль, влучила у торговий центр "Амстор". Він, на жаль, під час повітряної тривоги продовжував свою роботу.

Внаслідок влучання ворожої ракети торговий центр загорівся. Рятувальники розповіли, що полум'я поширилось на площі у понад 10 тисяч квадратних метрів. А ліквідовувати його прислали кількасот вогнеборців, а також десятки одиниць пожежної техніки.

А ліквідовувати його прислали кількасот вогнеборців, а також десятки одиниць пожежної техніки. Володимир Зеленський підкреслив усю моторошність ситуації. Він наголосив, що перед ракетним ударом у ТРЦ перебували близько 1000 людей. На щастя, багатьом вдалось врятуватись, адже вони вирушили до укриття під час повітряної тривоги.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу заявив про понад 20 загиблих. Він також зауважив, що наразі відомо про 59 поранених.

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