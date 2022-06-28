Можна російською: Луніна після Кременчука попросили перейти на мову окупанта на українському ТБ
Україна упродовж чотирьох місяців протистоїть повномасштабній російській агресії. І поки одні щоденно бачать наслідки "русского міра", інші не поспішають від нього віддалятись.
Досить неприємний інцидент стався в ефірі телеканалу "Україна 24". Журналістка Юлія Галушка 27 червня вийшла на зв'язок з главою Полтавської ОВА Дмитром Луніним. Він саме перебував поблизу торгового центру, в який влучила ворожа ракета.
Читайте також Нічні ракетні удари по Миколаївщині, понад 35 тисяч знищених ворогів: основне за 125 день війни
Попросила перейти на мову окупанта
Спочатку ведуча зробила підводку, в якій розповіла про ракетну атаку, яку окупанти завдали 27 червня по торговому центру у Кременчуку. Після цього долучився Дмитро Лунін, який мав розповісти про ситуацію. І саме в цей момент сталось дещо зовсім неприємне. Пряма мова:
- – Дмитре, доброго дня!
- – Бажаю здоров’я.
- – Дмитре, розкажіть, що відомо про кількість жертв, постраждалих, що зараз відбувається на місцях?
- – Загалом рятувальники зараз приборкують пожежу…
- – Дмитре, ми попрохаємо вас перейти на російську мову. Ми мовимо для усього світу російською мовою.
Глава Полтавської ОВА дещо знітився, але змушений був перейти на ворожу мову, щоб було "зрозуміліше аудиторії". І це неабияк розлютило користувачів мережі. Один із них – активіст Сергій Стерненко.
Чому не англійською тоді, якщо вони віщають на весь світ? Я щось не пригадую відколи ті ж американці чи британці стали російськомовними,
– зауважив він.
Ведуча попросила главу Полтавської ОВА перейти на російську мову в ефірі: дивіться відео
Багато людей також почали обурюватись, адже буквально лічені години тому місто атакували росіяни, і тут же ведуча вимагає говорити російською мовою. Ось кілька коментарів з мережі:
- "Русскій мір" головного мозку... для світової помийної ями ви мовите, пані ведуча";
- "Якщо вас просять перейти на російську мову – відправляйте в мордор";
- "Українець розуміє мову ворога, а ворог не розуміє мову "братського народу"?";
- "Просто не вкладається в голові. А чому не Росія24? "Україна 24", ви взагалі притомні там?".
Низка коментаторів погодились зі Стерненком і наголосили, що якби це дійсно було міжнародне мовлення, то воно б точно мало бути не російською. А, наприклад, англійською, іспанською, французькою та німецькою мовами.
А тепер нагадаємо про сам ракетний обстріл Кременчука. Він стався по обіді 27 червня. На момент атаки у місті лунала повітряна тривога.
Щонайменше 20 загиблих і десятки поранених
- Російські загарбники випустили кілька ракет по Кременчуку 27 червня. Одна з них, на жаль, влучила у торговий центр "Амстор". Він, на жаль, під час повітряної тривоги продовжував свою роботу.
- Внаслідок влучання ворожої ракети торговий центр загорівся. Рятувальники розповіли, що полум'я поширилось на площі у понад 10 тисяч квадратних метрів. А ліквідовувати його прислали кількасот вогнеборців, а також десятки одиниць пожежної техніки.
- Володимир Зеленський підкреслив усю моторошність ситуації. Він наголосив, що перед ракетним ударом у ТРЦ перебували близько 1000 людей. На щастя, багатьом вдалось врятуватись, адже вони вирушили до укриття під час повітряної тривоги.
- Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу заявив про понад 20 загиблих. Він також зауважив, що наразі відомо про 59 поранених.
Варте уваги – відомі прізвища росіян, які били по Кременчуку: дивіться відео