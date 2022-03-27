Чи можна скорочувати працівників під час дії воєнного стану: роз'яснення Мінекономіки
Джерело:Мінекономіки
У Міністерстві економіки роз'яснили, чи мають право скорочувати працівників під час дії воєнного стану. Деталі викладені у законі про лібералізацію трудових відносин від 15 березня.
У ньому йдеться про те, що все ж існує кілька причин, через які роботодавець таки має право скорочувати працівника. Одна з них – тимчасова непрацездатність.
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Роботодавець має право скорочувати, але не зобов'язаний
У законі 2136-ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачається, що роботодавець має право звільнити працівника:
- у період його тимчасової непрацездатності;
- у період перебування у відпустці.
Якщо ви були тимчасово непрацездатними, то днем звільнення рахуватиметься той, коли ви могли вийти на роботу після повернення.
Хто ж був у відпустці, то його днем звільнення вважатиметься перший день, коли співробітник мав вийти на роботу.
Відразу ж зауважимо, що роботодавець має можливість скоротити вищезазначених працівників. Але якщо такої потреби немає, то він не зобов'язаний це робити під час воєнного стану.
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