Можна знищити стіни, але неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух, – Зеленський
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський присвятив свій черговий допис у соцмережах українцям. Він наголосив на незламності українського духу.
У соцмережах президент виклав серію світлин. На них можна побачити поруйновані будинки у різних українських містах. Але, запевняє Володимир Зеленський, знищення стін не дасть ворогові перемоги над українцями.
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Можна знищити стіни, але неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух. Дух наших воїнів. Дух усієї країни,
– наголосив він.
Володимир Зеленський показав поруйновані війною українські будинки:
Усі фото зроблені такими фотографами: Stas Yurchenko, Vadim Ghirda, Serhii Myhalchuk, Spyros Hound, Zohra Bensemra, Kaoru Ng.
Зазначимо, що у своєму зверненні від 25 квітня Володимир Зеленський розповів, що чекає на Росію. Він наголосив на тому, що санкції проти країни-агресорки забрали у неї майбутнє. Натомість Україна вже і зараз отримує допомогу від десятків країн.
Варте уваги – нічне звернення Зеленського за 25 квітня: дивіться відео