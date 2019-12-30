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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Можна і вбивство Леніна на себе взяти: звільнений з полону Алоян розповів про тортури бойовиків

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      Едуард Алоян / скріншот з відео

      В межах обміну полоненими був звільнений житель Алчевська Едуард Алоян. Він розповів, що перебуваючи у полоні під тортурами підписав усі документи, які вимагали окупанти.

      Відповідаючи на питання журналістів про те, що він відчуває зараз, на свободі, чоловік сказав, що ніби вдруге народився.

      До теми: Там Середньовіччя: звільнений з полону українець Савін розповів про в'язниці бойовиків

      Едуард Алоян порівняв полон із пеклом на землі. За його словами, весь цей час його не покидало відчуття страху.

      Я понад 9 місяців в "МДБ" сидів. Звичайно, катували, мучили. Сьогодні я народився вдруге. Відчуваю себе вільно, можу просто ходити і ніяка "собака" не гавкатиме на мене і не скаже мені: стій, руки за спину. Ніхто стусанів не даватиме,
      – розповів чоловік. 

      Про майбутні плани він сказав мало. Алоян повідомив лише, що жити планує в Україні. 

      Дивіться відео розповіді звільненого з полону бойовиків Едуарда Алояна:

       

      Відзначимо, що представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що Україна хоче домовитися про звільнення ще 300 українців, яких все ще утримують на окупованих територіях.

      Обмін полоненими 29 грудня: на Батьківщину повернулися 76 полонених, Україна передала російській стороні 124 утримуваних.


      кільки ще українців у полоні окупантів / Інфографіка 24 каналу

      Там Середньовіччя: звільнений з полону українець Савін розповів про в'язниці бойовиків
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики
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