Можна і вбивство Леніна на себе взяти: звільнений з полону Алоян розповів про тортури бойовиків

В межах обміну полоненими був звільнений житель Алчевська Едуард Алоян. Він розповів, що перебуваючи у полоні під тортурами підписав усі документи, які вимагали окупанти.

Відповідаючи на питання журналістів про те, що він відчуває зараз, на свободі, чоловік сказав, що ніби вдруге народився.

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Едуард Алоян порівняв полон із пеклом на землі. За його словами, весь цей час його не покидало відчуття страху.

Я понад 9 місяців в "МДБ" сидів. Звичайно, катували, мучили. Сьогодні я народився вдруге. Відчуваю себе вільно, можу просто ходити і ніяка "собака" не гавкатиме на мене і не скаже мені: стій, руки за спину. Ніхто стусанів не даватиме,

– розповів чоловік.

Про майбутні плани він сказав мало. Алоян повідомив лише, що жити планує в Україні.

Дивіться відео розповіді звільненого з полону бойовиків Едуарда Алояна:

Відзначимо, що представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що Україна хоче домовитися про звільнення ще 300 українців, яких все ще утримують на окупованих територіях.

Обмін полоненими 29 грудня: на Батьківщину повернулися 76 полонених, Україна передала російській стороні 124 утримуваних.



кільки ще українців у полоні окупантів / Інфографіка 24 каналу