Колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак прокоментував справу Сергія Стерненка. Активіста звинувачують у вбивстві та незаконному носінні зброї. У 2018 році він, захищаючись, поранив одного з чоловіків, які напали на нього, ножем – той загинув.

На думку Чумака, все це відбувалося в межах необхідної самооборони. Адже були 2 нападники, які мали певні наміри та мотиви. Була пряма загроза життю та здоров'ю. Про це він розповів у програмі "Є питання" на 24 каналі.

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"Це був не перший напад, а вже третій. Врешті, за активістами було слідкування за допомогою правоохоронців", – наголосив він.

Саме це спонукало тодішнього генпрокурора Рябошапку передати цю та інші справи одеських активістів СБУ. Ми вважали, що там можуть бути мотиви зацікавленості у Нацполіції,

– підкреслив Чумак.

Колишній заступник генпрокурора також звернув увагу на поведінку прокурора Андрія Радіонова. Той вийшов зі справи та сказав, що вона є політично заангажованою, а підозра – не вмотивована.

Довідка. Колишній керівник групи прокурорів у справі Стерненка Андрій Радіонов дав свідчення в суді. Він підтвердив, що відмовився погоджувати підозру Стерненку в умисному вбивстві.



Все тому, що він вважав її такою, що "не ґрунтується на доказах, зібраних у провадженні, а також має очевидно упереджений характер, необ'єктивна і не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.



"Знаю Радіонова, знаю його непростий характер. Але він чесний, він вміє говорити правду. Його поведінка переконує мене в тому, що я правий", – запевнив Чумак.

Чумак: Постраждала ціла група людей

Крім цього, він підкреслив: справи Гандзюк та Стерненка пов'язані тим, що була протидія певним політикам, які здійснювали кримінальні злочини. Адже історія про Стерненка – не лише про Стерненка, це історія одеських активістів.

Чумак зазначив, що постраждала велика кількість людей, яка боролася з Трухановим та різними людьми, які асоціюються з достатньо серйозним криміналом.



На кого нападали в Одесі / Інфографіка 24 каналу

"А "кришою" одеських політиків якраз є правоохоронна система. Тому що політика і правоохоронна система в нас дуже пов'язані, в нормальних країнах такого немає", – підсумував він.