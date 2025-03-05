Кілька умов: які шанси, що Трампу оголосять імпічмент

Раніше Дональду Трампу вже оголошували імпічмент, але Сенат США виправдав його. Тепер президент Сполучених Штатів своїми діями знову може наробити собі шкоди.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що на оголошення імпічменту Трампу вплинуть його і внутрішня, і зовнішня політика. Однак, ймовірно, справжні проблеми "вибухнуть" не цього року.

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Чому та коли Трампу можуть оголосити імпічмент

За словами політолога, для того, щоб ініціювати та оголосити імпічмент Трампу, потрібна більшість голосів у Палаті представників. Однак її зараз немає, адже в Палаті республіканців більше, ніж демократів.

Якщо руйнівні процеси, які зараз відбуваються всередині США, вплинуть на Республіканську партію, тоді ситуація може змінитись,

– сказав він.

Однак, ймовірно, це вплине не так на самого Трампа, як на створенні опозиційної сили, яка буде виступати проти дій Ілона Маска в уряді. Цікаво, що Трамп вже понад місяць перебуває на посаді президента, а республіканці за цей час досі не змогли погодити бюджет країни на 2022 рік. Це, на думку Фесенко, також пов'язано з діяльністю Маска.

Цікаво! Виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко вважає, що дії Трампа зараз безпосередньо впливають на його підтримку серед американців. Навіть з лав республіканців вже звучить критика щодо президента США та Джей Ді Венса.

Зовнішня політика Трампа також може вплинути на його імпічмент. Хоч події зараз невеликі, але з часом їхні негативні наслідки можуть збільшуватись. Наприклад, митна політика президента США, коли він підвищує тарифи різним країнам.

Це призведе до інфляції в США, до зростання цін, а Трамп обіцяв протилежне. Це може вдарити по його рейтингах і рейтингах республіканців,

– пояснив політолог.

Ймовірно, що негативні настрої в США можуть початись не зараз, а наступного року у листопаді, коли будуть відбуватись вибори до Конгресу. Несприятливі процеси, які є зараз, можуть посилитись, що вдарить по репутації Республіканської партії.

До слова, конгресмен із Демократичної партії Ел Грін запропонував оголосити імпічмент Трампу та звинуватив його у "підступних діях" через бажання президента США "взяти під контроль" Сектор Гази.