Мобілізація в Україні: чи можуть ФОП отримати бронь
Джерело:"Факти.ICTV"
Росія не припиняє свого повномасштабного вторгнення, тому в Україні триває воєнний стан та мобілізація. Чоловіки віком 18 – 60 років підлягають призову, однак для деяких з них можуть бути винятки.
Адвокат Ростислав Кравець заявив, що в Україні законодавство не передбачає відстрочки від призову для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Крім того, ФОП не можуть бронювати своїх працівників.
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Чи існують винятки
Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постановою Кабміну №76, фізичних осіб-підприємців немає у переліку тих, хто може бронювати військовозобов’язаних чи отримувати бронь для себе. Однак адвокат вказав на один виняток.
За його словами, єдина можливість розраховувати на відстрочку для ФОП полягає у виконанні ними оборонних замовлень чи замовлень для органів місцевої влади, військових адміністрацій, які необхідні для безпосереднього забезпечення обороноздатності України. Однак для цього їм необхідно мати договори з державними замовниками та підтвердження їхнього виконання.
Також юрист дав зрозуміти, що мобілізовані особи можуть заводити новий ФОП або не ліквідовувати чинний. Ба більше, їм після призову можна займатися підприємницькою діяльністю, якщо це не шкодить інтересам служби та виконанню військових обов’язків. Виключення тут є тільки для військових посадових осіб ЗСУ та інших формувань. Їм займатися цим заборонено.
Останні новини про мобілізацію
- Нещодавно начальник Управління преси та інформації Міноборони України Ілларіон Павлюк пояснив, чому в оновленому законопроєкті про мобілізацію немає пункту щодо призову 500 000 осіб. За його словами, документ писався не заради набору точної кількості людей, а задля створення механізму.
- Також Павлюк не так давно запевняв, що оновлений проєкт закону передбачає максимально якісну підготовку мобілізованих. Він назвав це одним із найважливіших аспектів.
- Раніше глава комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, скільки коштуватиме мобілізація 500 000 людей. Вона не стала називати точну цифру, щоб не допомагати ворогу, однак зазначила, що знадобиться щонайменше 322 мільярди гривень тільки на те, щоб цих мобілізованих одягнути, навчити та прогодувати, а також щоб виплачувати їм грошове забезпечення.