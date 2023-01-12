Чи можуть представники військкоматів приходити додому: які оновлені правила обліку
В Україні продовжує діяти воєнний стан, відтак усі військовозобов'язані можуть отримати повістку. Чи можуть представники військкомату навідатись до військовозобов'язаного за місцем проживання, розповідаємо далі.
24 Канал повідомляє, що постановою №1487 уряд затвердив новий порядок військового обліку. Зокрема, вона передбачає візити представників військкоматів до військовозобов'язаних додому під час мобілізації.
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Так, у постанові вказано, що не раніше одного разу на рік облікові дані карток первинного обліку громадян, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад повинні звірятися:
- з обліковими даними у списках персонального військового обліку підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються);
- з документами щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб або з відповідними даними порталу Дія;
- з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Для звіряння та уточнення даних військовозобов'язаних дозволяється подвірний чи побудинковий обхід.
Відбуваються такі обходи відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням сільського, селищного, міського голови.
Їхньою метою є перевірка наявності та стану військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
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Згідно з постановою №1487, військовозобов’язаних українців будуть повертати з-за кордону. Тоді як інформацію про безробітних військовозобов’язаних передаватимуть у ТЦК, або колишні військкомати.
Загалом затверджено низку змін у процедурі військового обліку, але основні нововведення передбачають, що:
- працівники військкоматів зможуть робити прибудинкові обходи для перевірки даних про призовників. Для цього ТЦК мають отримати офіційний дозвіл від керівництва населеного пункту;
- особисту інформацію чоловіки призовного віку зможуть надавати центрам комплектування через мобільний застосунок Дія;
- уся інформація державних баз даних буде синхронізуватися з Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних;
- приймати на роботу військовозобов'язаних зможуть лише після надання військового білету або після постановки на військовий облік;
- центри зайнятості будуть передавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних;
- військовий облік військовозобов'язаних українців, які після 24 лютого виїхали з України, будуть вести дипломатичні відомства. Вони матимуть сприяти поверненню таких громадян в Україну.