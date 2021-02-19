Чи можуть в Україні заборонити "Партію Шарія": що кажуть у Мін'юсті

Проросійському блогеру Анатолію Шарію оголосили підозру у державній зраді. Чи може через це припинити діяльність "Партії Шарія", яку він неофіційно очолює – читайте далі.
Джерело:"Укрінформ"
У Мін'юсті наразі не отримували від правоохоронців повідомлень про порушення цією політичною силою українського законодавства, які могли б стати причиною для застосування таких санкцій.
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Якщо ж правоохоронці таки нададуть докази таких порушень партією, Міністерство юстиції України звернеться до суду у порядку, встановленому чинним законодавством.Важливо! У Мін'юсті підкреслили, що діяльність будь-якої політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду.
Що ще повідомили у відомстві
- Для розгляду заборони діяльності політичної партії має надійти адміністративний позов центрального органу виконавчої влади.
- Мовиться про орган, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації об'єднань громадян та інших формувань.
- Діяльність політсили можуть заборонити через порушення вимог щодо створення та діяльності, встановлених законами України.
За даними Єдиного реєстру громадських формувань, "Партія Шарія" зареєстрована 3 лютого 2015 року, головою політсили є Ольга Бондаренко.