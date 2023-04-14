Чи можуть українцю вручити повістку прямо на кордоні

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Адвокат розповів, чи можуть українцям вручити повістку прямо на кордоні.

Адвокат Тарас Никифорчук заявив, що на кордоні українцям не мають права вручати повістки. Прикордонники не мають таких повноважень.

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Отримати повістку можна будь-де, але не на кордоні,

– заявив Никифорчук.

Якщо людина перетнула кордон незаконно, співробітники прикордонної служби складають протокол, а далі передають його до суду.

Чи роздаватимуть повістки через Дію

Михайло Подоляк відповів на запитання, яке цікавить багатьох українців: чи роздаватимуть в Україні повістки через Дію. Радник глави Офісу Президента зауважив, що існує 3 аспекти, які впливають на цей процес.

Наразі в Україні – контрольований процес мобілізації. Цим доволі ефективно займаються Міноборони та ЗСУ.

Подоляк зауважив, що, аби почати роздавати повістки через Дію, потрібно змінити низку документів, регуляторних актів в нашому законодавстві. Водночас радник голови ОП наголосив: наразі у цьому зараз немає потреби.

Окрім того, доволі ефективно працюють українські ТЦК. Певні помилки є. Водночас їх оперативно та якісно виправляють.