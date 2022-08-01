Якщо зняті з військового обліку: чи можуть виїжджати за кордон чоловіки, звільнені з в'язниці
Джерело:ДПСУ
У ДПСУ розповіли, чи можуть виїжджати за кордон чоловіки, які вийшли з в'язниці. Якщо їх, до того ж, зняли з військового обліку.
Держприкордонслужба розповідає, що таким особам виїзд за кордон не дозволений. Про це свідчить закон.
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Виїзд чоловікам, які відбули покарання і не є військовозобов'язаними, не дозволений
Такої категорії осіб, як громадяни України, зняті з військового обліку у зв'язку із відбуванням покарання за злочин, не передбачено п. 2-6 Правил та частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", тобто є тимчасові обмеження у праві виїзду з території України,
– пишуть у ДПСУ.
Подвійне громадянство і виїзд чоловіків за кордон
Законом передбачено, що подвійне громадянство в Україні не діє. Якщо громадянин має два паспорти – український та іноземний, то на території нашої держави є українцем.
Тобто двома громадянствами українець на території нашої держави користуватись не може. Щоб виїхати за кордон він має бути громадянином лише іноземної країни.
А для цього йому слід подати заяву на припинення дії українського паспорта. І лише після видання Указу Президента України про втрату громадянства людина зможе виїхати за кордон.
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