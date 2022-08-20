Чи можуть США вступити у війну проти росії: експерт назвав 5 сценаріїв
Джерело:Foreign Affairs
Поки триває війна в Україні, ймовірність прямого зіткнення США та росії існує. Це можливо за щонайменше 5 сценаріїв.
Професор політології університету Чикаго Джон Міршаймер відзначив, що все залежить від подальшого розвитку подій. За словами вченого, є 5 сценаріїв вступу США у війну.
Зверніть увагу Ціною є кров українців, – глава МЗС Естонії назвав санкції, які критично послаблять росію
Сценарії вступу США у війну за прогнозами Міршаймера
Сценарій перший. Найбільш ймовірним Джон Міршаймер вважає вступ США у війну з росією, якщо кремлю таки вдасться досягти своїх цілей і перемоги у війні. Однак ЗСУ щодня доводять, що такий сценарій майже неможливий.
Сценарій другий. Професор вважає, що Вашингтон може втрутитися у війну, якщо вона не завершиться протягом року.
Сценарій третій. Для допомоги Україні США можуть надіслати свої сухопутні війська.
Сценарій четвертий. США втрутяться у війну, бажаючи самостійно змінити хід бойових дій.
Сценарій п'ятий. На думку Міршаймера, може відбутися "навмисна ескалація", що нібито США проти своєї волі втягуються у війну за несподіваним розвитком подій, що "розгортається висхідною спіраллю".
У Великій Британії та США нагадали росії про 5 статтю НАТО
Депутат британського парламенту від Консервативної партії Тобіас Еллвуд заявив, що навмисний витік радіації на Запорізькій АЕС, який можуть спричинити дії окупантів, можна вважати порушенням статті 5 статуту Альянсу про колективну безпеку й нападом на НАТО. Причина цього проста – радіація може накрити країни Альянсу.
Таку ж думку озвучив і член Палати представників США Адам Кінзінгер.
Цікаво – як удари по Криму змінили ставлення Заходу до війни в Україні: дивіться відео