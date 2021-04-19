Можуть запровадити особливий режим в областях: СБУ готує масштабні навчання

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СБУ розпочала масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей України. Особливу увагу приділяють відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об'єктів та держкордону.

Джерело:

СБУ

Масштабні навчання СБУ

Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

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Під час тренувань під посиленим захистом перебувають об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної і транспортної системи.

У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи:

  • Служби безпеки України,
  • Національної поліції,
  • Держприкордонслужби,
  • Нацгвардії,
  • Збройних сил,
  • ДСНС,
  • представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Тренування проводять в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян,
– наголосили в СБУ.

В областях можуть запровадили особливий режим

Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму. Мовиться про обмеження або заборону руху транспортних засобів і пішоходів, перевірку документів, огляд автомобілів тощо. СБУ закликала населення з розумінням поставитися до можливих незручностей.

Відомство закликало людей телефонувати за номером телефону 800 501 482 у випадку:

  • прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
  • появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів;
  • виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
  • отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.
Зверніть увагу! Навчання стартували вже у Харківській, Херсонській та Сумській областях.