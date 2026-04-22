Чи можуть зменшитись атаки після нового удару по Чорноморському флоту Росії

Українські сили 21 та у ніч на 22 квітня 2026 року атакували чимало важливих для Росії військових об'єктів. Відомо, що було ушкоджено пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, якою могла бути головна мета Сил оборони та чи вплине ця атака на спроможності Росії атакувати Україну. Цікаво, що Чорноморський флот противника вже не вперше ставав ціллю наших військових.

Дивіться також Поки Путіну мариться перемога: якими насправді є "здобутки" Росії за час великої війни

Чи стане менше атак по Україні?

На думку Павла Нарожного, малоймовірно, що удар по російському пункту управління рухом військових кораблів у Севастополі вплине на інтенсивність атак по Україні. Все тому, що Чорноморський флот Росії вже знищений приблизно на 90 – 95%.

Атаки, які відбувалися саме за допомогою Чорноморського флоту – це крилаті ракети, їх запускають з кораблів і з підводних човнів. Наскільки я знаю, в них залишився тільки один ракетоносець – "Адмірал Макаров", який зараз у більш-менш неушкодженому стані. Він перебуває в Новоросійську,

– сказав він.

З огляду на те що росіяни заховали решки свого флоту у Новоросійську, та іноді використовують його для запуску крилатих ракет, то Силам оборони стало легше відбивати ворожі атаки.

Нарожний зауважив, що у Повітряних силах повідомляють про стовідсоткове збиття крилатих ракет у деякі дні.

Проте, за його словами, у Севастополі в окупантів залишилася велика кількість катерів. Їх вони використовують для розвідки, мінування та для інших невеликих задач.

На це вона (атака по Чорноморському флоту Росії – 24 Канал) може повпливати. Таких операцій стане менше,

– додав він.

Цікаво, у ніч на 19 квітня 2026 року ГУР атакувало великі десантні кораблі Росії. Ворожі судна були у тимчасово окупованому Криму. Росіяни зазнали серйозних фінансових збитків через атаку, адже кораблі було виведено з ладу.

Які у Росії проблеми через війну?