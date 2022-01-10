"Мрія" пошкодила стійку шасі у Польщі: "Антонов" відправив фахівців на допомогу

Найбільше повітряне судно в світі Ан-225 "Мрія" пошкодило стійку шасі та не може вилетіти із Польщі. "Антонов" вже відреагували на цей інцидент.

У державному підприємстві схвалили рішення відправити на допомогу літак із техніками. Вони повинні будуть оглянути та виправити проблему, за необхідності перевірити інші деталі.

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Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить Ан-26 із нашими фахівцями. Досить оперативно маємо це виправити,

– зазначили у ДП.

Наразі конкретних термінів ремонту "Антонов" не називає, чекаючи прибуття своїх фахівців на місце.

До слова, Ан-225 "Мрія" нині перебуває у польському місті Жешув, куди прилетів зі Стамбула 9 січня.

Що відомо про "Мрію" Ан-225 "Мрія" – найбільший і найпотужніший літак у світі, здатний взяти на борт 250 тонн. Він представлений лише в одному екземплярі. Його створили ще у 1980 роках.

Літак "Мрія" вразив поляків

Український літак Ан-225 "Мрія" приземлилася у Польщі, розрізавши густий туман на частини.

Згодом у мережі з'явився відеозапис, який оприлюднив один з очевидців неймовірного дійства.

На ролику спершу лише чути звук шести двигунів повітряного судна, що наближається. Однак самого його не було видно, але за кілька миттєвостей глядачі були вражені появою.

Українська "Мрія" вразила поляків: дивіться відео