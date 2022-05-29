"Мріяли досягти Атлантичного океану": металобрухт росіян, який виставили в Києві, поїде в Європу
Сьогодні, 29 травня, у столиці України відбулось відкриття виставки, яка присвячена знищеній техніці російських окупантів. Зазначається, що основну частину експонатів привезли з Гостомеля.
Розтрощену техніку російських загарбників розмістили просто неба в центрі Києва – на Михайлівській площі, інформує 24 канал. Тож усі охочі можуть відвідати виставку та побачити, як насправді виглядає так звана "друга армія світу".
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Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав експозицію. На своїй сторінці у фейсбук він наголосив, що виставка символізує так звану "непереможність" держави-агресорки.
Виставка поїде в інші країни
Крім того, Резніков анонсував, що вже незабаром експонати виставки відправлять в інші країни. Зокрема їх зможуть побачити в Іспанії, Португалії та Франції.
Російські пропагандисти мріяли, щоб їхні танки досягли Атлантичного океану. Допоможемо з логістикою: цей металобрухт виставлять у Севільї, Лісабоні, Бордо,
– прокоментував міністр оборони.
Сьогодні відбулось офіційне відкриття виставки / Фото Нацгвардії України
Усі охочі можуть відвідати виставку та побачити знищену техніку ворога / Фото Нацгвардії України
Серед експонатів є також особисті речі загарбників / Фото Нацгвардії України
Експозиція з'явилась тиждень тому
Нагадаємо, що виставка понівеченої техніки російських окупантів з'явилась ще 22 травня. Її розмістили в історичному центрі Києва – на Михайлівській площі.
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Зазначається, що місце обрали невипадково. Мовиться про те, що в цих місцях (поблизу Михайлівського Золотоверхого собору та Софії Київської) часто бувають іноземні журналісти та дипломати.
Які експонати є на виставці
Серед експонатів на Михайлівській площі можна побачити таку знищену техніку російських загарбників:
- танк Т-72Б3;
- вежу від БМД-4;
- машину РЕБ та частину позашляховика "Тигр".
Уся ця знищена Збройними Силами України ворожа техніка стала експонатами Національного військово-історичного музею України.
Дивіться відкриття виставки знищеної російської техніки: відео з фейсбуку Олексія Резнікова
Втрати ворога: останні дані
Нагадаємо, що за останньою інформацією Генштабу Збройних Сил України, російські війська втратили:
- особового складу – близько 30 150 осіб;
- танків – 1 338 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 270 одиниць;
- артилерійських систем – 631 одиниця;
- реактивних систем залпового вогню – 203 одиниці;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 207 одиниць;
- гелікоптерів – 174 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці;
- крилатих ракет – 116 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 одиниць;
- спеціальної техніки – 48 одиниць.