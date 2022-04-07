Мрії імпотента: російська пропаганда вже перевершила Гітлера

Російська інформаційна агенція новин (РІА "Новості") опублікувала статтю "Що Росія має зробити з Україною". Що це було?

Мрії імпотента

Цей огидний текст нагадує мрії імпотента – брудні та безплідні – їв би паляниці, та зубів немає.

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Але по суті я маю сказати, що хоча мрії автора безплідні, вони цілком злочинні – це прямий, незамаскований жодними натяками та застереженнями, заклик до геноциду українського народу та знищення української культури.

Мені за обов'язком історика доводилося читати і "Майн Кампф" і "Протоколи сіонських мудреців". Стаття, опублікована в РІА "Новості" 5 квітня, – зліше, брехливіше і злочинніше обох цих одіозних текстів.

Злочин проти людяності

У статті немає ні слова правди, ні звуку добра.

Безумовно, керівництво РІА "Новості", коли дало згоду на публікацію для цієї статті, скоїло тяжкий злочин проти людяності та відповість за нього за всією суворістю міжнародних законів. Інакше й не може бути.

Про автора статті я не говорю. Він не вартий згадки.

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Їв би паляниці, та зубів немає