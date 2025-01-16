Як бійці 44 ОАБр демілітаризують окупантів на Запорізькому напрямку: потужні кадри

Українські військові продовжують працювати по ворогу на тимчасово окупованих територіях. На Запорізькому напрямку нашим захисникам вдалося знищити ворожі гармати та польовий склад боєприпасів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

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Що знищили бійці 44 ОАБр на Запорізькому напрямку

Військові розповіли, що, працюючи 24/7, гармаші 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили 3 ворожі гармати та польовий склад БП. Таким чином захисники продемонстрували, що для загарбників на нашій землі місця більше немає.

На кадрах можна побачити, що військові знищили 2 гармати ворога 2А65 "Мста-Б", польовий склад з боєприпасами та артилерійську установку типу Д-20.

Як бійці 44 ОАБр відпрацювали по ворогу на Запорізькому напрямку: дивіться відео

До слова, раніше бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили 2 артилерійські системи "Гіацинт-Б" росіян і місця зберігання їх боєприпасів. Свою роботу захисники також зафіксували на відео.