Попри бронь: чому керівник департаменту Мінцифри добровільно долучився до ЗСУ

Мстислав Банік, керівник департаменту в Мінцифрі, добровільно вступив до ЗСУ, попри безстрокову бронь від мобілізації. Посадовець приєднався до підрозділу CODE 9.2 у складі 92 ОШБр імені Івана Сірка.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Мстислав Банік розповів, що поштовхом до зміни професії стали його цінності. Він зазначає, що продовжує бути послідовним та вірним собі.

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Чому посадовець Мінцифри пішов у ЗСУ

Мстислав Банік розповів, що у 2019 році він пішов з бізнесу в команду до Михайла Федорова, став його радником, а потім пішов на державну службу, аби зробити щось для країни й для людей. Тепер же він долучився до ЗСУ – і це є його системою цінностей.

Зараз, коли іде війна, я продовжую бути послідовним і вірним собі. Це не було складне рішення. З самого початку повномасштабного вторгнення я розумів, що рано чи пізно настане момент, коли я піду в армію, як тільки мені дозволять обставини. Так я і зробив. Я справді був безстроково заброньований. Тому, аби потрапити в ЗСУ, я підписав контракт, бо мобілізувати мене не могли жодним чином. Уже на основі підписаного контракту я став увільненим від повноважень і служу в Збройних Силах,

– сказав глава департаменту Мінцифри.

Банік зауважив, що дружина була не здивована його рішенням – вона сказала, що знала, за кого виходила заміж. Ба більше, батько та дідусь посадовця також були військовими. А стосовно колег, Мстислав Банік каже, що всі були шоковані.

"Не можу сказати, що Михайло Федоров і перший заступник Олексій Вискуб відпускали мене з легким серцем, але вони безумовно підтримали мене. Я пішов служити спокійно з підтримкою сім'ї та з підтримкою на роботі", – зазначає військовий.